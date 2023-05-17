Предприниматели обсудят способы построения успешных бизнес-проектов на онлайн-форуме «Окно возможностей»

Ведущие эксперты в сфере ведения бизнеса, консультанты и предприниматели обсудят, как преодолеть трудности при запуске нового проекта или продукта, построить успешные бизнес-проекты и придется ли владельцам компаний конкурировать с искусственным интеллектом.

Спикеры затронут следующие темы:

Дизайн-мышление как новый способ повышения эффективности бизнеса и создания востребованных продуктов;

Как построить отдел продаж;

Продвижение личного бренда предпринимателя в СМИ;

CDP — маркетинг как инструмент коммуникации с клиентом в 2023 году;

Топ — 10 самых серьезных типовых ошибок франчайзеров в России.

На форуме выступят Илья Чадин, основатель агентства Dth!nk, автор канала WTFwithService, экс-директор по клиентскому опыту компаний BORK, Кофемания, ГУМ, Владимир Якуба, предприниматель, бизнес-тренер, Александр Городецкий, действующий предприниматель со стажем более 15 лет, сооснователь Академии ТРИЗ, автор образовательных курсов, эксперт-консультант, Любовь Никонорова, член Комиссии по развитию личного бренда Новосибирского областного отделения «Опоры России», Ольга Клинг, генеральный директор ЛюдиPeople/

«Развитие бизнеса – один из основных драйверов достижения национальных целей России. В 2023 году представители российского бизнеса находятся в поиске нестандартных решений, которые помогут сохранить прежние темпы развития экономики. На форуме «Окно возможностей» предприниматели и эксперты в сфере ведения бизнеса расскажут, как построить эффективную работу команды в условиях кризиса, как правильно участвовать в тендерах и на какую господдержку можно рассчитывать», — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Форум «Окно Возможностей» направлен на то, чтобы собрать на одной площадке российское сообщество предпринимателей и совместно выработать пути решения актуальных проблем российского бизнеса.

Возраст: 18+