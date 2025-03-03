Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом собак в Новосибирске

Следственный комитет России в очередной раз озаботился проблемой бездомных собак на улицах Новосибирска. Животные регулярно нападают на жителей мегаполиса, нанося им серьезные повреждения. Последний такой случай произошел в феврале, когда стая собак набросилась на 16-летнюю девушку.

— В городе обитает большое количество бездомных животных, которые регулярно проявляют агрессию к прохожим. В феврале текущего года стая собак набросилась на 16-летнюю девушку, укусив за руку, — отметили в информационном центре СК России.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о непринятии мер по отлову бездомных собак. Исполнение поручения он возложил на главу регионального управления ведомства Евгения Долгалева.

Добавим, в Новосибирской области собаки нападают не только на людей. Летом прошлого года в селах Стретинка и Караси бездомные псы задрали стадо овец. Люди очень обеспокоены разгулом бездомных животных, ведь в следующий раз могут пострадать и дети.

В конце февраля в Госдуму был внесен законопроект о введении гуманных методов умерщвления бездомных животных, которые содержатся в приютах дольше установленного срока. Из данного документа депутаты предлагают убрать норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. Законопроектом также планируется обязать региональные власти устанавливать сроки предельного пребывания животных в приютах до их усыпления.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года собаки загрызли женщину около Левобережного мусорного полигона.