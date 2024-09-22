Новосибирский Росздравконтроль выявил сайты с нарушениями продажи лекарственных средств

Новосибирцы все чаще прибегают к покупке товаров через интернет. Лекарственные средства не исключение. Горожане предпочитают заранее выбрать необходимое, а потом прийти и забрать заказ в ближайшей аптеке.

В 2024 году Новосибирский Росздравконтроль выявил 17 сайтов, на которых была размещена информация о дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов, а также сайтов с предложениями о розничной торговле незарегистрированными лекарственными средствами. Информация о них передана в Роскомнадзор.

— На основании переданной информации заблокировано 12 сайтов, — сообщила журналистам заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова.

В ведомстве призвали не приобретать препараты на сомнительных сайтах, так как они могут быть опасны для здоровья.

Напомним, в марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил дистанционно продавать безрецептурные препараты. В апреле 2020 года был принят соответствующий закон. Торговать онлайн могли только сетевые аптеки.

31 мая 2021 года правительство РФ уточнило требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. С 1 сентября 2021 года вести дистанционную торговлю лекарствами разрешено несетевым аптекам. Кроме того, появилась возможность покупать препараты на маркетплейсах.

С 1 марта 2023 года в трех регионах — в Москве, Московской и Белгородской областях — действует эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Пилотный проект продлится до 1 марта 2026 года. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 международных непатентованных наименования лекарств (МНН). Из списка исключены наркотические и психотропные средства, сильнодействующие, иммунобиологические и радиофарм-препараты.

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