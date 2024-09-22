Стало известно, какие земельные участки смогут изъять у новосибирцев по новому закону

Земельные участки, которые не используются собственниками по назначению, с 1 марта 2025 года будут изымать. Соответствующие изменения внесены в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». На приведение земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, отводится три года.
По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, после обнаружения контрольно-надзорными органами участка, который не используется в течение трёх лет, собственнику будет выдано предупреждение с требованием устранить нарушение. На это ему предоставляется шесть месяцев. Если за этот срок землю не начали использовать по назначению, Росреестр может инициировать судебный процесс для изъятия участка.
По словам эксперта Российской Гильдии Риэлторов по правовым вопросам Екатерины Горновой, признаками неиспользования земельного участка являются:
Для участков индивидуального жилого строительства (ИЖС):
Для участков ЛПХ приусадебных и садовых, огородных участков:
Для участков, на которых расположены зарегистрированные в ЕГРН здания, постройки:
Для участков, не предусматривающих строительство:
Стоит отметить, что в Российской Федерации предусмотрен штраф за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.
По данным управления Росреестра по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство. На 242 из них возведут многоквартирные дома.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru