Стало известно, какие земельные участки смогут изъять у новосибирцев по новому закону

Земельные участки, которые не используются собственниками по назначению, с 1 марта 2025 года будут изымать. Соответствующие изменения внесены в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». На приведение земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, отводится три года.

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, после обнаружения контрольно-надзорными органами участка, который не используется в течение трёх лет, собственнику будет выдано предупреждение с требованием устранить нарушение. На это ему предоставляется шесть месяцев. Если за этот срок землю не начали использовать по назначению, Росреестр может инициировать судебный процесс для изъятия участка.

По словам эксперта Российской Гильдии Риэлторов по правовым вопросам Екатерины Горновой, признаками неиспользования земельного участка являются:

Для участков индивидуального жилого строительства (ИЖС):

отсутствие в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения, если иных сроков не установлено в разрешении на строительство;

в течение пяти лет — здания, для строительства которого предназначен такой земельный участок.

Для участков ЛПХ приусадебных и садовых, огородных участков:

разрушения здания, которые не устранили в течение 5 лет и более;

захламление и зарастание более чем 50% площади участка;

если в течение 3 и более лет не сажались сельхозкультуры для садовых участков и сельхозпродукция для приусадебных участков.

Для участков, на которых расположены зарегистрированные в ЕГРН здания, постройки:

неиспользование зданий, построек в течение 5 лет и более;

разрушение крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стекол в них, отсутствие работоспособных коммуникаций и неустранение этих нарушений более 5 лет.

Для участков, не предусматривающих строительство:

более трех лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму участка;

захламление более чем на 50% площади участка, в том числе наличие на более 50% площади участка сорных растений высотой более 1 метра. Процедура изъятия будет запущена, если участок не освобождали от захламлений и зарастаний сорняками более 1 года.

Стоит отметить, что в Российской Федерации предусмотрен штраф за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство. На 242 из них возведут многоквартирные дома.