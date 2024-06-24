Бастрыкин поручил возбудить дело из-за девушки с редкой болезнью в Новосибирске

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил возбудить уголовное дело по обращению матери 21-летней сибирячки, которая страдает от серьёзного иммунного заболевания. Эта единственная в России пациентка, которая смогла прожить так долго с крайне редким диагнозом.

Как сообщили в ведомстве, Бастрыкину будет доложено о предварительных и окончательных результатах расследования.

Министерство здравоохранения региона ранее отказалось закупать необходимый препарат для Татьяны Д. 21-летняя студентка с 3 лет борется с тяжелым иммунодефицитом АДА-ТКИН. Месячный курс лечения стоит 50 млн рублей. Пациентка обратилась в суд и выиграла дело. Однако чиновники так и не смогли предоставить ей лекарство.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль проверку дома, затопленного после капремонта в Новосибирске.