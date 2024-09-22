В Новосибирск привезли трехметровые ели из Москвы

Трехметровые ели из Москвы привезли в Новосибирск на проспект Дзержинского.

В рамках реализации пилотного проекта по реконструкции газонов в Новосибирске в районе уже заменили верхний слой грунта на плодородный чернозём. Вместо больных и аварийных деревьев на территории высаживают крупномеры.

Как сообщает мэрия, на первой линии проспекта уже появились 20 молодых рябин. Из московского питомника привезли 30 елей высотой 3,5 метра. Компанию им составят краснолистные черемухи Шуберта.

После завершения работ на территории будет посеян новый газон, что придаст ей ухоженный вид. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 30 сентября.

Пилотный проект по реконструкции газонов реализуется в этом году в трёх районах Новосибирска: Первомайском, Советском и Дзержинском.

Ранее редакция сообщала о том, что в дизайн-проекте сквера «Элсиб» в Новосибирске жители увидели слишком много колючих растений.