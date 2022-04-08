Новосибирский Сбер рассказал об антикризисных финансовых возможностях

На первом мероприятии, состоявшемся в Центре «Мой Бизнес», об антикризисных возможностях рассказали представители Сбера.

Арсенал мер, принимаемых в поддержку предпринимателей, широк. Так, в Сбере новые клиенты малого и микробизнеса помимо кредитов с господдержкой получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». Кроме того, бизнес-карты становятся бессрочными, а любые операции остаются доступными в полном объеме.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Наиболее востребованная сейчас мера – это программа льготного кредитования. Ставка для малых предприятий не превышает 15% годовых, а для средних – 13,5% годовых. Мы первыми включились в работу по данному направлению и получили уже более тысячи заявок. Малый – может получить кредит до 300 млн. рублей на год для пополнения оборотных средств, а средний для тех же целей – до 1 млрд. рублей. Возможно получение кредита на инвестиционные цели – условия и ставки остаются теми же, а срок действия льготной процентной ставки увеличивается до трех лет».

Сбер предлагает и собственные программы – в частности, отсутствует плата за такие сервисы экосистемы, как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот». Так же благодаря платформе InSales упрощается работа с онлайн-продавцами на маркетплейсах и в социальных сетях.