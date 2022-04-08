В Новосибирске выявили множество фальшивых санкнижек

Как рассказал КП-Новосибирск Марк Карафинка, директор и владелец ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт медико-экологических технологий (СНИИМЭТ) «Центр-Сирена», выявить одну из первых подделок удалось чисто случайно. В его организацию обратился покупатель такого фиктивного документа.

— Пришел мужчина и попросил внести изменения в санкнижку – должность в ней была указана неверно. Внимательно изучив документ, который он представил, выявили признаки подделки. Например, вместо подписей должностных лиц – факсимиле, печати врачей – поддельные, голограммы – также не настоящие, и бланков таких в организации нет, — рассказал Марк Карафинка.

По словам эксперта, такие подделки изготавливают десятки организаций. Они рекламируют свои услуги в интернете и в городских объявлениях.

— Самое главное, что изготавливают санкнижки дельцы всего за день. А стоимость такого бланка у мошенников – всего чуть больше тысячи рублей. То есть, по логике, в эту сумму должно войти обследование, анализы, сам бланк, — заявил Карафинка, отметив, что в итоге город сидит на биологической бомбе замедленного действия, поскольку определить признаки подделки работодатель может не всегда.

Получается, что на работу в детские сады, поликлиники и рестораны теоретически могут попасть люди с целым букетом опасных заболеваний.

Работники пищевых предприятий и производств не допускаются к работе, если у них обнаружены брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез, дизентерия острая и хроническая, вирусный гепатит. А если больной человек не обследуется, от него могут заразиться другие, объясняет Марк Карафинка.

Кроме того, плановые проверки малого и среднего бизнеса сейчас под мораторием, то есть санкнижки сотрудников крупных предприятий попадут в руки представителей Роспотребнадзора нескоро. И если работодатель или наемный работник окажутся недобросовестными, то на протяжении длительного времени потенциально нездоровый сотрудник может заражать ничего не подозревающих клиентов. Будь то дети в детском саду или любители поужинать в ресторане.