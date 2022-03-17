Новосибирский Сбербанк предложил меры господдержки для предпринимателей

Сбер одним из первых включился в госпрограмму льготного кредитования Банка России и уже начал принимать заявки от бизнеса. Кредиты для пополнения оборотных средств на льготных условиях можно получить до 30 декабря 2022 года. Для малых предприятий ставка не выше 15% годовых, для средних — не выше 13,5% годовых. Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной программе стимулирования. Ставки по ней также не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Перечень отраслей, не попадающих под условия программ, минимален — это подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, финансовая сфера и предприятия, связанные с бизнесом без статуса МСП.

Также Сбер предлагает использовать депозитные инструменты с высокой доходностью для защиты средств от инфляции. К примеру, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка при размещении средств до 100 млн. руб. составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.

Еще одним важных инструментов поддержки являются кредитные каникулы, актуальные для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Им доступна отсрочка основного долга и процентов до полугода с продлением срока кредита — для ИП и юридических лиц, а также уменьшение регулярного платежа — для ИП. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня бизнес как никогда нуждается в поддержке, и Сбер готов ее оказать. Мы одними из первых включились в новую государственную программу льготного кредитования, но с удовольствием готовы предложить и собственные программы. Например, не берем плату за такие популярные и необходимые сервисы экосистемы, как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Обращаться по вопросам кредитования можно либо лично в офисы СберБанка, обслуживающие юридических лиц, либо в формате онлайн, через сервис СберБизнес.

Со всеми подробностями о мерах поддержки предпринимателей можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.