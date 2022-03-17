Американская корпорация Xerox Holdings ограничила экспорт своих товаров

Американская корпорация Xerox Holdings, занимающаяся производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт в Россию своих товаров, об этом сообщил MarketWatch со ссылкой на главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.

По его словам, в Россию «ничего не планируется поставлять». При этом представитель Xerox отметил, что корпорация проинформирована о «потенциальной конфискации активов российским правительством».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Ранее свою деятельность в России наряду с другими приостановили американские Microsoft, Oracle и Autodesk.