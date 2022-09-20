Новосибирский Сбербанк приглашает на «Осенний Кубок Чистоты»

В рамках соревнований команды будут искать артефакты, решать экологические загадки и сортировать мусор на скорость. В режиме реального времени на сайте проекта будет обновляться рейтинг команд в соответствии с набранными баллами.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит подарки от партнёров. Мероприятие проходит при поддержке Фонда Президентских Грантов, Сбера, сети гипермаркетов «Лента», а также информационной поддержке ВКонтакте и Союза Эковолонтерских Организаций, фабрики мороженого «Купино», кондитерского производства «Мистер Профитроль» и компании «Контур».

После игры все участники смогут выпить чаю с пирожными – все пришедшие со своей посудой получат дополнительные баллы в рейтинге. Лучшая команда сможет побороться за всероссийский Кубок Чистоты и стать абсолютным победителем турнира.

Сбор команд состоится у спорткомплекса «Север» на ул. Учительская, 61. Зарегистрировать свою команду можно по ссылке.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер регулярно поддерживает экологические проекты – мы участвуем в уборках территорий, высадках деревьев и других акциях, поэтому не могли пройти мимо Осеннего Кубка Чистоты. Помимо партнерства в проекте, сотрудники Новосибирского отделения и сами в составе команд примут участие в играх».

Возраст 12+