«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой».

При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной как при покупке в ипотеку, так и за наличный расчет.

«Расцветай в Янино» будет возведен в 4 очереди. Общая площадь комплекса — 300 тысяч кв. м.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из 6 корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Новый квартал — целая экосистема, сформированная по формату «все включено». Начать день с пробежки, отвести ребенка в детский сад или в школу рядом с домом, заглянуть в кофейню по пути на работу, а вечером провести время с семьей в уютной зоне отдыха во дворе — функциональное пространство «Расцветай в Янино» добавит в жизнь новоселов много счастливых моментов. Здесь все предусмотрено для семей с детьми: отдельно выделены семейные секции, где на этаже — не менее 5 квартир, колясочные, просторные балконы и санузлы.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан променад. Прогулочное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль бульвара, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла.

Рядом с «Расцветай в Янино» — 2 парка. Первый — Ржевский лесопарк, площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают эту зеленую зону круглый год: летом гуляют, катаются на велосипедах, а зимой — на санках, лыжах, просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала — памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроены 4 экотропы общей протяженностью 25 км, 3 пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные и натуральные оттенки.

Общие пространства «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика, общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды. В новом проекте новосибирского застройщика все продумано до мелочей: системы видеонаблюдения, охрана, розетки на балконах для кондиционеров, а в коридорах — для роутеров, взломостойкие входные двери, которые не придется менять при переезде, — эти детали сделают жизнь в «Расцветай в Янино» комфортной и безопасной.

В ассортиментной линейке представлены квартиры от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Фото предоставлено пресс-службой компании