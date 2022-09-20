Рекламодателям

«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

  • 20/09/2022, 14:55
недвижимость в Новосибирске
ГК «Расцветай» предлагает жилье в масштабном жилом квартале комфорт-класса в Ленинградской области «Расцветай в Янино» в ипотеку от 1,1%* без удорожания квартиры.

При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой».

При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной как при покупке в ипотеку, так и за наличный расчет.

«Расцветай в Янино» будет возведен в 4 очереди. Общая площадь комплекса — 300 тысяч кв. м.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из 6 корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Новый квартал — целая экосистема, сформированная по формату «все включено». Начать день с пробежки, отвести ребенка в детский сад или в школу рядом с домом, заглянуть в кофейню по пути на работу, а вечером провести время с семьей в уютной зоне отдыха во дворе — функциональное пространство «Расцветай в Янино» добавит в жизнь новоселов много счастливых моментов. Здесь все предусмотрено для семей с детьми: отдельно выделены семейные секции, где на этаже — не менее 5 квартир, колясочные, просторные балконы и санузлы.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан променад. Прогулочное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль бульвара, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла.

Рядом с «Расцветай в Янино» — 2 парка. Первый — Ржевский лесопарк, площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают эту зеленую зону круглый год: летом гуляют, катаются на велосипедах, а зимой — на санках, лыжах, просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала — памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроены 4 экотропы общей протяженностью 25 км, 3 пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

недвижимость в Новосибирске

Для жителей в «Расцветай в Янино»  будет создан свой променад.

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные и натуральные оттенки.

Общие пространства «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика, общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды. В новом проекте новосибирского застройщика все продумано до мелочей: системы видеонаблюдения, охрана, розетки на балконах для кондиционеров, а в коридорах — для роутеров, взломостойкие входные двери, которые не придется менять при переезде, — эти детали сделают жизнь в «Расцветай в Янино» комфортной и безопасной.

В ассортиментной линейке представлены квартиры от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

новостройки в Новосибирскег. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
VK
канал Дзен
Телеграм-канал

ООО СЗ «Ирис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
*При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону: +7 (383) 255-88-22
Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк» и др.

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлено пресс-службой компании

381

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


Закрыть бизнес

Позволит ли упрощение условий для закрытия бизнеса уйти с рынка без проблем?

Эксперты нашли как плюсы от поправок в федеральный закон, так и недоработки, а также лазейки, которыми могут воспользоваться предприниматели при ликвидации компании.
Читать статью >>
Мэр Кемерова

Назначен временный градоначальник Кемерова

До этого он занимал должность первого заместителя главы города.
Читать статью >>
экспорт леса

Сибирские леса берут под видео- и фотонаблюдение

Это уже приводит к сокращению количество нарушений связанных с обращением лесоматериалов.
Читать статью >>
ремонт трамвайных путей

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

Вопрос — «как скоро» упирается еще и в неясные бюджетные перспективы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

Цифровизация, высокоточные процессы — понятия, столь же органичные для стоматологии, как, например, и для авиакосмической отрасли.
Все материалы
Лента новостей

В зонах экономического развития Кузбасса появятся два новых резидента

20/09/2022, 16:13

МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

20/09/2022, 15:26

Программа празднования 85-летия Новосибирской области

20/09/2022, 14:51

В Новосибирске открывают школу креативных индустрий

20/09/2022, 13:35
Популярное

После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

20/09/2022, 12:04

Как подготовить дачный участок к зиме — полезные советы

20/09/2022, 10:49

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

20/09/2022, 15:23

Новосибирский Сбербанк приглашает на «Осенний Кубок Чистоты»

20/09/2022, 14:57

Банк Уралсиб в Новосибирске проводит Дни приема монет

20/09/2022, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска