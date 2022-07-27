Новосибирский Сбербанк стал организатором любительского теннисного турнира

Всего в соревнованиях приняли участие почти двести теннисных пар из сибирских и уральских регионов.

Победители в семи категориях получали призы от организаторов и партнеров турнира — предприятий «Искра» и «СибМаш» и благотворительного фонда «Траектория надежды».

Сбербанк на турнире был представлен несколькими сотрудниками. Наилучшего результата добился управляющий Новосибирским отделением банка Николай Шилов, который в паре с партнером банка стал победителем VIP-турнира.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: