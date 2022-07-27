Новосибирский Сбербанк стал организатором любительского теннисного турнира

Всего в соревнованиях приняли участие почти двести теннисных пар из сибирских и уральских регионов.
Победители в семи категориях получали призы от организаторов и партнеров турнира — предприятий «Искра» и «СибМаш» и благотворительного фонда «Траектория надежды».
Сбербанк на турнире был представлен несколькими сотрудниками. Наилучшего результата добился управляющий Новосибирским отделением банка Николай Шилов, который в паре с партнером банка стал победителем VIP-турнира.
Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбербанк традиционно поддерживает мероприятия, направленные на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни – отделения проводят зарядки, участники команды выходят на пробежки и участвуют в соревнованиях. Прошедший теннисный турнир был одним из важных спортивных событий, при этом имеющих большое значение для бизнеса – многие партнеры укрепили связи и планы дальнейшего сотрудничества».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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