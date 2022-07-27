ЕС продлил экономические санкции против РФ до конца января 2023 года, Великобритания расширила российский санкционный список

ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на полгода.

— Сегодня Совет принял решение о продлении на 6 месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики РФ. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия РФ, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии РФ против Украины, — говорится в пресс-релизе.

Всего ЕС ввел 7 пакетов санкций против РФ. Последний был направлен против 57 человек и компаний. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин, бывший генпрокурор Юрий Чайка, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, Сбербанк, байкерский клуб «Ночные волки» и другие.

Евросоюз также не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

По версии главы дипломатии Евросоюза, рестрикции против РФ «не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения». Он полагает, что есть экономические субъекты, которые на фоне санкций «реагируют чрезмерно».

Впервые ЕС ввел экономические санкции против России 1 августа 2014 года на волне медийной кампании вокруг катастрофы сбитого над востоком Украины в зоне активных боевых действий малайзийского Boeing. Впоследствии этот же набор рестриктивных мер многократно расширялся и стал самым обширным набором односторонних санкций в истории ЕС. Санкции против России также стали рекордными в истории ЕС по объему ущерба экономике самого Евросоюза и мира в целом.

Великобритания ввела санкции против глав ряда российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, его заместителя Олега Свириденко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Обновленный во вторник черный список содержит 42 новые позиции.

Попавшим в список лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы в Великобритании подлежат заморозке в случае обнаружения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Ранее Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.