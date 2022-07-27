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Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

  • 27/07/2022, 16:54
Автор:
новости Новосибирска
На сей раз речь идёт о закупках у одного поставщика.

Региональное управление ФАС вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства со стороны областного Министерства цифрового развития. В данном случае речь идёт о закупке оборудования у единого производителя.

Это не допускается при проведении конкурентных закупок, поясняет руководитель управления ФАС Дмитрий Сухоплюев. Это может привести к ограничению количества участников. Поэтому в первом полугодии было вынесено соответствующее решение. Возможно, оно будет обжаловано.

Годом ранее министерство уже попадалось на нарушении антимонопольного законодательства и подозрении в картельном сговоре. Однако новые нормы законодательства позволили решение ФАС оспорить в судебном порядке.

Было обжалование нашего решения по факту нарушения, рассказывает Сухоплюев. Мы вынесли постановление по Минцифры, и тут же вышло постановление пленума Верховного Суда, указывающее на необходимость дополнительного анализа ситуации. Мы здесь были скованны. Так как наше решение уже было вынесено, его доработать мы уже не могли. Суд принял решение о том, что мы не доказали нарушение. Мы дорабатываем наше решение, но это не значит, что определённым заказчикам нужно расслабиться и допускать нарушения.

УФАС в Новосибирске снова предъявила претензии к «цифровому» картелю

УФАС в Новосибирске снова предъявила претензии к «цифровому» картелю

Напомним, что в начале марта прошлого года УФАС Новосибирской области сообщило о раскрытии картеля при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушившими закон о конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17) признаны областное Министерство цифрового развития и связи, ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком». Речь шла о контракте на «Оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области», который Минцифры объявляло летом 2020 года. На торги были поданы заявки от 5 компаний: ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком», ПАО «Мегафон», ООО «НЦИ» и ООО «ГК «Компьютеры и сети». Цена предложения варьировалась от 394 до 398 млн рублей. «ПСК ОПТИКОМ» и «Оптиком» выступили с наименьшим предложением — 394 771 608 рублей. Победителем торгов была признана первая компания. В Министерстве цифрового развития Новосибирской области не согласились с решением УФАС и заявили о намерении его обжаловать.

 

Ранее редакция сообщала, что антимонопольщики разрабатывают новый порядок для выявления и наказания спекулянтов.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : УФАС Картель закупки


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