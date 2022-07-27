Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Региональное управление ФАС вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства со стороны областного Министерства цифрового развития. В данном случае речь идёт о закупке оборудования у единого производителя.
— Это не допускается при проведении конкурентных закупок, — поясняет руководитель управления ФАС Дмитрий Сухоплюев. — Это может привести к ограничению количества участников. Поэтому в первом полугодии было вынесено соответствующее решение. Возможно, оно будет обжаловано.
Годом ранее министерство уже попадалось на нарушении антимонопольного законодательства и подозрении в картельном сговоре. Однако новые нормы законодательства позволили решение ФАС оспорить в судебном порядке.
— Было обжалование нашего решения по факту нарушения, — рассказывает Сухоплюев. — Мы вынесли постановление по Минцифры, и тут же вышло постановление пленума Верховного Суда, указывающее на необходимость дополнительного анализа ситуации. Мы здесь были скованны. Так как наше решение уже было вынесено, его доработать мы уже не могли. Суд принял решение о том, что мы не доказали нарушение. Мы дорабатываем наше решение, но это не значит, что определённым заказчикам нужно расслабиться и допускать нарушения.
Ранее редакция сообщала, что антимонопольщики разрабатывают новый порядок для выявления и наказания спекулянтов.
Фото редакции
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