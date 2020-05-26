Новосибирский Сбербанк выдал льготных ипотечных кредитов на 250 млн рублей

На территории присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк чаще всего данной программой пользовались клиенты Красноярского отделения – на них приходится 26% от совокупного объема выдачи кредитов, еще 25% банк выдал клиентам Новосибирской области и 24% – Алтайского края. Остальные 25% пришлись на другие регионы: Кемеровскую, Томскую, Омскую области, республики Хакасия и Тыва.

— Мы отмечаем востребованность новой программы среди наших клиентов. C одной стороны, это обусловлено хорошими условиями, с другой – тем, что она наравне с остальными возможностями доступна в удаленном формате. Для оформления ипотеки сейчас вообще не нужно ходить в офис, все можно сделать через Сбербанк Онлайн или DomClick на компьютере или даже смартфоне, — отмечает Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Правительство РФ в конце апреля запустило льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Льготную ипотеку можно будет взять в срок до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. При этом первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 20%.

Подробная информация об ипотечных программах, действующих в Сбербанке – на сайте банка.