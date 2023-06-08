Новосибирский скрипач перечислил участникам спецоперации более 300 тысяч рублей

Скрипач и композитор из Новосибирска Давид Агинян перечислил 300 тысяч рублей бойцам спецоперации в Украине, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия». Полтора года музыкант даёт концерты под девизом «Мы едины!» в населённых пунктах и военных госпиталях Новосибирской области.

— Цена билетов на выступления у меня очень низкая – обычно 100-150 рублей. Из концертных сборов я покрываю свои расходы – проезд, гостиницу и тому подобное, а остальные средства перечисляю в помощь участникам СВО. Как-то я побывал в приёмной губернатора Новосибирской области, где мне дали номер расчётного счёта, для таких пожертвований. Около 300 000 рублей я туда перечислил, – рассказал скрипач.

Помимо Новосибирской области, за полтора года он побывал в Удмуртии, Кировской области, Хакасии. Летом собирается на гастроли в Луганскую народную республику.

Давид Агинян — скрипач-виртуоз, композитор, играет на электроскрипке. Окончил музыкальную академию в городе Кемерово. За плечами музыканта множество концертов по России и Европе. На его концертах звучит рок, джаз, классика.

Ранее редакция сообщала, что 480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области.