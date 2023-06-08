Более 110 млрд рублей получили жители Новосибирской области от Фонда пенсионного и соцстрахования

С начала текущего года Отделением СФР по Новосибирской области уже направлено на выплаты жителям региона более 110 млрд рублей. На выплаты новосибирцам Отделение СФР направит в 2023 году 251,5 млрд рублей, что на 48,5 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Новосибирской области.
Рост общей суммы вызван:
— При увеличении общего количества выплат все выплаты осуществляются в полном объеме и в установленные сроки, — отмечается в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными получают 53 тысячи новосибирцев.
Фото: pixabay — Evgeny
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