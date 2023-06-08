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Более 110 млрд рублей получили жители Новосибирской области от Фонда пенсионного и соцстрахования

  • 08/06/2023, 17:35
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Более 110 млрд получили рублей жители Новосибирской области
Всего в 2023 году планируется направить 251,5 млрд рублей.

С начала текущего года Отделением СФР по Новосибирской области уже направлено на выплаты жителям региона более 110 млрд рублей. На выплаты новосибирцам Отделение СФР направит в 2023 году 251,5 млрд рублей, что на 48,5 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Новосибирской области.

Рост общей суммы вызван:

  • Увеличением количества пособий и числа их получателей, в том числе и в связи с объединением фондов (ПФР и ФСС), а также передачей ряда выплат от органов соцзащиты в компетенцию Социального фонда.
  • Стало больше и получателей ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, так как теперь данную выплату могут оформить семьи вне зависимости от очередности рождения ребенка.
  • Традиционные ежегодные индексациями пенсий и иных выплат по линии СФР (материнского капитала, ЕДВ федеральным льготникам, выплат по обязательному социальному страхованию, пособий семьям с детьми в связи с ростом прожиточного минимума и т.д.).

— При увеличении общего количества выплат все выплаты осуществляются в полном объеме и в установленные сроки, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными получают 53 тысячи новосибирцев.

Фото: pixabay — Evgeny

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Фонда пенсионного и социального страхования выплаты в Новосибирске


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