480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области

Новосибирская область стала лидером в Сибирском Федеральном округе по количеству почтовых отправлений в зону СВО. Жители региона с 1 мая отправили 480 посылок.

— Это самый высокий показатель в округе. В тройку самых активных регионов Сибири также вошли почтовые отделения Иркутской области (388 шт.) и Красноярского края (334 шт.), — сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

С 1 мая по всей стране принято более 10 тысяч бесплатных посылок в зону СВО. Посылки со всей России попадают в логистический центр в Москве. Там их передают представителям Министерства обороны, которые доставляют отправления адресатам.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

Такие отправления можно оформить в почтовых отделениях. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть менее 10 килограммов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских чиновников попросили перечислить зарплату на СВО.