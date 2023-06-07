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480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области

  • 07/06/2023, 10:37
Автор:
Посылки в зону СВО
Все отправления были оформлены бесплатно.

Новосибирская область стала лидером в Сибирском Федеральном округе по количеству почтовых отправлений в зону СВО. Жители региона с 1 мая отправили 480 посылок.

— Это самый высокий показатель в округе. В тройку самых активных регионов Сибири также вошли почтовые отделения Иркутской области (388 шт.) и Красноярского края (334 шт.), — сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

С 1 мая по всей стране принято более 10 тысяч бесплатных посылок в зону СВО. Посылки со всей России попадают в логистический центр в Москве. Там их передают представителям Министерства обороны, которые доставляют отправления адресатам.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

Такие отправления можно оформить в почтовых отделениях. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть менее 10 килограммов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских чиновников попросили перечислить зарплату на СВО. 

Фото pixabay — 8499117

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Спецоперация на Украине Почта России Посылки в зону СВО


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