Новосибирский сноубордист Алексей Соболев спас из лавины человека

Новосибирский спортсмен Алексей Соболев, участник Олимпийских игр, тренировался на склоне в Роза Хуторе. Он и его коллеги заметили мужчину, который подошел к опасному карнизу. Ребята предупредили его о возможном ЧП и поехали подальше.

― И вдруг видим идет огромная лавина прямо с того места, где стоял человек. Мы сразу поняли, что прямо сейчас он в лавине. Врубили лавинные датчики и поехали его искать, ― рассказал Алексей.

Километры снега сошли на склон, но мужчине повезло и у него на поверхности торчала рука. Правда все тело оказалось забетонировано жестким снегом. Выбраться из такой ловушки самостоятельно просто невозможно. Мужчина катался один и если бы не команда Соболева, то нашли бы его только весной. Парни оперативно раскопали пострадавшего и поздравили со вторым днем рождения.