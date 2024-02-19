Рекламодателям

«Вы уже старородящая и без шансов»: сибирячка разменяла пятый десяток и впервые стала мамой в 43 года

  • 19/02/2024, 13:20
Автор:
Сибирячка разменяла пятый десяток и впервые стала мамой в 43 года
Своим собственным примером жительница Новосибирска доказала всем, что после 40 жизнь только начинается.

Светлана Мельникова всю жизнь мечтала о детях, но сначала ей хотелось сделать карьеру, создать крепкую семью, а уже потом нянчить малышей. Сибирячка успешно реализовала себя в хореографии в качестве педагога, потом в индустрии красоты. А когда уже разменяла пятый десяток, то схватилась за голову. Жизнь промчалась так стремительно, что, казалось, уже поздно начинать все сначала. Но любовь и огромное желание стать матерью сотворили настоящее чудо. Подробности этой волшебной истории ― в материале Infopro54.

Танцы, ногти и развод

У 46-летней Светланы за плечами уже две профессии. По призванию и по душе.

― По первой профессии я педагог-хореограф высшей категории, с высшим образованием и стажем работы тринадцать лет. Это очень чудесная и уникальная работа с детьми, выступления на сцене, подготовка номеров, конкурсные выступления, награды, это сцена, это аплодисменты, это просто вау. Вторая моя специальность не менее красочная ― это бьюти сфера, ногтевой сервис. Именно в эту стезю меня душа позвала, я делала красоту на протяжении 11 лет. Я даже открыла свою школу по маникюру и была в этом счастлива, полностью растворившись в творчестве, ― рассказывает сибирячка.

За всей этой суетой и достижением новых целей Светлана лишь иногда задумывалась о том, что пора бы уже сходить в роддом за лялькой. Женщина уже более 10 лет была в браке, но чуда все никак не случалось.

― Я всю свою жизнь жила в многодетной семье, нас у мамы пятеро ― четыре сыночка и лапочка дочка. И вот уже у моих братьев есть дети, а я как старшая сестра и всем пример все бездетная. Да, я много раз старалась лечиться упорно, но ничего не выходило, ― вспоминает женщина.

А потом вдруг случился развод. Казалось, что планы познать радости материнства рухнули навсегда. Но у судьбы на этот счет были совсем другие соображения.

В жизни Светы появился новый и достойный мужчина. Именно с ним ей захотелось снова создать семью. И хотя паспорт настойчиво напоминал, что сибирячке уже 41 год, душа все еще верила в волшебство.

Чудо на Мальдивах

Прожив год с новым мужем, Светлана украдкой пошла к врачу, чтобы узнать, сможет ли она родить.

― Обратилась в Томский институт репродукции и генетики человека. Там мне профессор сказал: «А что вы хотите? Вы старородящая, вам уже возраст не позволяет. Если даже вы соберетесь делать ЭКО и захотите потратить свои деньги, то у вас есть всего 1 процент из 100». Он, конечно, был готов сделать ЭКО, но гарантий никаких не давал. Я поблагодарила и ушла. Ревела 3 дня украдкой. Потом проревелась и закрыла тему для себя навсегда. Куда уж мне старородящей? ― вспоминает наша героиня.

Женщина смирилась со своей бездетностью и решила всю свою любовь дарить мужу. Пара отправилась на Мальдивы к теплому морю. Отдых получился слегка напряженным, так как в России в этот момент началась пандемия коронавируса. После возвращения домой семью отправили на карантин.

― Наше послевкусие после моря продолжалось, я была на море впервые в жизни с любимым человеком и это было потрясающе. На великий праздник Пасху муж принес мне тест, он оказался положительным. Я не верила своим глазам. Удивление? Нет, волшебство, ― рассказывает Светлана.

И все вопросы рожать или нет отпали сами собой.

Из бизнес-леди в статус мамы

На каждом приеме в женской консультации Светлану пугали врачи. Женщина наслаждалась своей беременностью, но очень переживала за будущего малыша.

― Я стояла на своём, что у меня всё хорошо, малыш здоров, и я тоже. Доносила до 7 месяцев. Потом было плановое кесарево и 9.9 баллов по шкале Апгар у сына, ― делится радостью взрослая мама.

Никакие сложности не смогли омрачить радость материнства. Наоборот, после рождения Матвея, у Светланы в 43 года открылось второе дыхание.

― После смены своего статуса из бизнес-леди, так скажем, в статус мамы, я думала, чем же мне заняться. Общаясь с риелторами,  при продаже квартиры и покупке новой, я поняла как масштабно они работают. Подумала, я точно так не смогу. Это и была моя отправная точка в мир недвижимости. По счастливой случайности риелтор в Новосибирске предложила мне работу у себя в агентстве. Я, конечно, согласилась, потому что я за новое, за развитие себя, за мышление, где стираются все границы возможностей, ― рассказывает женщина.

И вот теперь Светлана стала успешным специалистом в сфере недвижимости. Она по-настоящему счастливая жена и мать непоседы Матвея.

Произошедшее с ней она искренне называет чудом и продолжает верить в волшебство.

Ранее редакция рассказывала о ЧП в Новосибирске. 22-летняя девушка родила ребенка и выбросила на помойку.

Фото предосатвлено Светланой Мельниковой.

785

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : чудо стала мамой роды


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25

«У ребенка сильный ангел-хранитель»: врач о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске

Младенец не успел критически остыть — ему вовремя помогли.
Читать далее >>

6 млрд рублей вернулись в бюджет после раскрытия экономических преступлений в НСО

В 2023 году в регионе было возбуждено 770 дел экономической направленности.
Читать далее >>

Вытрезвитель сократил алкогольную преступность в Новосибирске

За 5 месяцев 2023 года с улиц города полиция забрала почти 860 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Читать далее >>

Эдуарда Кожемякина выдвинули на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал кандидатом от партии Пенсионеры России.
Читать далее >>

На 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске

По России спрос на квартиры на торгах снизился — покупатели неохотно берут дорогую ипотеку на их покупку.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Новому градоначальнику очень важно сформировать компетентную команду, которая будет решать поставленные перед ним задачи.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Более тонны опасной молочной продукции нашли в Новосибирской области
19/02/24 14:46
Общество
Мать, выбросившую младенца на помойку, арестовали в Новосибирске
19/02/24 14:39
Общество
«У ребенка сильный ангел-хранитель»: врач о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске
19/02/24 14:22
Общество Происшествия
«Убивать не планировал»: силовики задержали подпольного оружейника в Новосибирске
19/02/24 14:10
Право&Порядок
Эффект от реализации социально значимых общественных проектов почувствовали почти полмиллиона жителей региона
19/02/24 13:57
Власть
Новосибирские женщины сделали около 8 тысяч абортов за год
19/02/24 13:56
Власть Медицина Общество
«Я сделаю это лучше любого артиста»: новосибирец Никита Кологривый сыграет Жириновского в кино
19/02/24 13:56
Культура
Новосибирский сноубордист Алексей Соболев спас из лавины человека
19/02/24 13:44
Происшествия
«Вы уже старородящая и без шансов»: сибирячка разменяла пятый десяток и впервые стала мамой в 43 года
19/02/24 13:20
Общество
Новосибирцы смогут получить бесплатно корм для птиц
19/02/24 12:53
Бизнес Общество
Директора школы оштрафовали за замерзших на уроках детей под Новосибирском
19/02/24 12:52
Право&Порядок
Более 3,6 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области
19/02/24 12:43
Власть Общество
После пожара барак на Костычева в Новосибирске отключили от всех коммуникаций
19/02/24 12:19
Общество
«Хотят только хайпа и славы»: новосибирский депутат требует запретить шоу «Беременна в 16»
19/02/24 12:14
Общество
В аэропорту Новосибирска были замечены африканские боксеры
19/02/24 11:58
Общество
Никольская площадь появилась около Вознесенского собора в Новосибирске
19/02/24 11:17
Город
Участник СВО погасил долг по алиментам под Новосибирском
19/02/24 10:45
Право&Порядок
Обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей в Новосибирске
19/02/24 10:36
Недвижимость Общество
Суд над стрелком с парковки на Депутатской начался в Новосибирске
19/02/24 10:32
Право&Порядок
«Завалила и забодала»: молодая косуля напала на мужчину под Новосибирском
19/02/24 10:11
Происшествия
Популярное
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
19/02/24 14:18
Более трех триллионов рублей задолжали злостные неплательщики банкам
19/02/24 12:17
Патриарх Кирилл: у людей, имеющих власть, развивается очень много пороков
19/02/24 11:09
Депутат Гаврилов: за 10 цветков ипомеи на даче привлекут к ответственности, за 100 — посадят
19/02/24 9:41
Размещать рекламу на ресурсах иноагентов могут запретить
16/02/24 16:56
Российские киностудии разучились снимать современные технологичные фильмы
16/02/24 15:50
Новости компаний
Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления
19/02/24 10:00
АО «РЭС» завершило строительство электросетей для двух новых школ в Новосибирске
16/02/24 13:21
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных вкладов
15/02/24 11:11
Как поддерживают бизнес из Сибири: кредит без залога до 20 млн рублей
14/02/24 15:30
Банк Уралсиб принял участие в конференции по финансовой грамотности «ФИНФИН 2024»
14/02/24 9:00
Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 году
13/02/24 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска