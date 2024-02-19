«Вы уже старородящая и без шансов»: сибирячка разменяла пятый десяток и впервые стала мамой в 43 года

Светлана Мельникова всю жизнь мечтала о детях, но сначала ей хотелось сделать карьеру, создать крепкую семью, а уже потом нянчить малышей. Сибирячка успешно реализовала себя в хореографии в качестве педагога, потом в индустрии красоты. А когда уже разменяла пятый десяток, то схватилась за голову. Жизнь промчалась так стремительно, что, казалось, уже поздно начинать все сначала. Но любовь и огромное желание стать матерью сотворили настоящее чудо. Подробности этой волшебной истории ― в материале Infopro54.

Танцы, ногти и развод

У 46-летней Светланы за плечами уже две профессии. По призванию и по душе.

― По первой профессии я педагог-хореограф высшей категории, с высшим образованием и стажем работы тринадцать лет. Это очень чудесная и уникальная работа с детьми, выступления на сцене, подготовка номеров, конкурсные выступления, награды, это сцена, это аплодисменты, это просто вау. Вторая моя специальность не менее красочная ― это бьюти сфера, ногтевой сервис. Именно в эту стезю меня душа позвала, я делала красоту на протяжении 11 лет. Я даже открыла свою школу по маникюру и была в этом счастлива, полностью растворившись в творчестве, ― рассказывает сибирячка.

За всей этой суетой и достижением новых целей Светлана лишь иногда задумывалась о том, что пора бы уже сходить в роддом за лялькой. Женщина уже более 10 лет была в браке, но чуда все никак не случалось.

― Я всю свою жизнь жила в многодетной семье, нас у мамы пятеро ― четыре сыночка и лапочка дочка. И вот уже у моих братьев есть дети, а я как старшая сестра и всем пример все бездетная. Да, я много раз старалась лечиться упорно, но ничего не выходило, ― вспоминает женщина.

А потом вдруг случился развод. Казалось, что планы познать радости материнства рухнули навсегда. Но у судьбы на этот счет были совсем другие соображения.

В жизни Светы появился новый и достойный мужчина. Именно с ним ей захотелось снова создать семью. И хотя паспорт настойчиво напоминал, что сибирячке уже 41 год, душа все еще верила в волшебство.

Чудо на Мальдивах

Прожив год с новым мужем, Светлана украдкой пошла к врачу, чтобы узнать, сможет ли она родить.

― Обратилась в Томский институт репродукции и генетики человека. Там мне профессор сказал: «А что вы хотите? Вы старородящая, вам уже возраст не позволяет. Если даже вы соберетесь делать ЭКО и захотите потратить свои деньги, то у вас есть всего 1 процент из 100». Он, конечно, был готов сделать ЭКО, но гарантий никаких не давал. Я поблагодарила и ушла. Ревела 3 дня украдкой. Потом проревелась и закрыла тему для себя навсегда. Куда уж мне старородящей? ― вспоминает наша героиня.

Женщина смирилась со своей бездетностью и решила всю свою любовь дарить мужу. Пара отправилась на Мальдивы к теплому морю. Отдых получился слегка напряженным, так как в России в этот момент началась пандемия коронавируса. После возвращения домой семью отправили на карантин.

― Наше послевкусие после моря продолжалось, я была на море впервые в жизни с любимым человеком и это было потрясающе. На великий праздник Пасху муж принес мне тест, он оказался положительным. Я не верила своим глазам. Удивление? Нет, волшебство, ― рассказывает Светлана.

И все вопросы рожать или нет отпали сами собой.

Из бизнес-леди в статус мамы

На каждом приеме в женской консультации Светлану пугали врачи. Женщина наслаждалась своей беременностью, но очень переживала за будущего малыша.

― Я стояла на своём, что у меня всё хорошо, малыш здоров, и я тоже. Доносила до 7 месяцев. Потом было плановое кесарево и 9.9 баллов по шкале Апгар у сына, ― делится радостью взрослая мама.

Никакие сложности не смогли омрачить радость материнства. Наоборот, после рождения Матвея, у Светланы в 43 года открылось второе дыхание.

― После смены своего статуса из бизнес-леди, так скажем, в статус мамы, я думала, чем же мне заняться. Общаясь с риелторами, при продаже квартиры и покупке новой, я поняла как масштабно они работают. Подумала, я точно так не смогу. Это и была моя отправная точка в мир недвижимости. По счастливой случайности риелтор в Новосибирске предложила мне работу у себя в агентстве. Я, конечно, согласилась, потому что я за новое, за развитие себя, за мышление, где стираются все границы возможностей, ― рассказывает женщина.

И вот теперь Светлана стала успешным специалистом в сфере недвижимости. Она по-настоящему счастливая жена и мать непоседы Матвея.

Произошедшее с ней она искренне называет чудом и продолжает верить в волшебство.

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