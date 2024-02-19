«Я сделаю это лучше любого артиста»: новосибирец Никита Кологривый сыграет Жириновского в кино

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. Видео со встречи с актером выложил действующий глава партии Леонид Слуцкий в Телеграм.
— Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, — сказал Кологривый на встрече с лидером партии.
Стоит отметить, что о фильме про основателя ЛДПР рассказал режиссер Александр Баранов, работавший над картинами «Елки-2», «Громовы», «Екатерина» и «Джентльмены, удачи!».
Ранее высказывались предположения о том, что Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», может лишиться новых ролей. Во время одного из интервью он позволил себе критику и нелестные высказывания в адрес режиссеров и коллег по цеху.
Ранее редакция сообщала о том, что учитель Никиты Кологривого заступился за него после конфликта с Гордоном.
Фото со страницы Никиты Кологривого в ВКонтакте.
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