Новосибирский «Спартак» прошел сертификацию Российского футбольного союза

Стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза, действующий в течение двух лет. Комиссия РФС подтвердила вторую категорию новосибирского стадиона. Она позволяет проводить матчи первого дивизиона.

Оценивая категорию, комиссия РФС отметила, что футбольное поле «Спартака» имеет возможность автоматизированного подземного подогрева, а осветительные установки стадиона удовлетворяют регламентируемым параметрам. Также комиссия отметила единый центр управления стадионом с оборудованием для звукового оповещения, стационарной системой постоянного цветного видеонаблюдения снаружи и внутри для обеспечения порядка, безопасности и антитеррористической защищенности объекта во время матчей, пояснили в пресс-службе РАТМ Холдинга (56,34% акций ОАО «Стадион «Спартак» принадлежит РАТМ Холдингу).

Генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» Анатолий Корнилов рассказал, что в ближайшее время после ремонта для болельщиков откроют 17 сектор на Восточной трибуне.

Ранее редакция сообщала о том, что новый футбольный стадион в Новосибирске предложили построить около «Сибирь-Арены».