В Новосибирске умер легендарный нападающий ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

В Новосибирске на 56-м году скоропостижно скончался тренер, легендарный нападающий «Сибири» 2000-х Андрей Тарасенко. О трагическом событии сообщил новосибирский хоккейный клуб. По поводу смерти Андрея Владимировича ХК выразил соболезнования родным, близким и друзьям спортсмена.

В хоккейном клубе напомнили, что в юности Андрей Тарасенко играл за новосибирский СКА, а затем много лет выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне 2001/2002 он вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков. После окончания хоккейной карьеры, с 2008 по 2024 год спортсмен успешно работал тренером и помог «Сибири» добиться наивысшего результата в истории — бронзовых медалей чемпионата КХЛ.

К теплым словам в память о хоккеисте присоединился губернатор Новосибирской области.

— На пике карьеры нападающего был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. По стопам Андрея Тарасенко пошел его сын Владимир, ставший одним из ярчайших хоккеистов своего поколения. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким, — сказал Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске звезды хоккея отметили 60-летие турнира «Золотая шайба» товарищеским матчем. Участие в матче приняли как экс-игроки «Сибири», так и многие другие звезды хоккея прошлого и настоящего. Мероприятие посетило порядка 3000 болельщиков, в том числе юные хоккеисты из команд Ордынского района, Краснообска, Искитима и Бердска.