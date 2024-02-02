Назвали подходящее место для нового футбольного стадиона в Новосибирске

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский о время эфира на радио «Городская волна» рассказал о том, где можно было бы построить новый футбольный стадион в Новосибирске. По его словам, идеальное место для нового стадиона — площадка около «Сибирь-Арены».
— Можно два таких объекта иметь рядом. И это, мне кажется, будет такой точкой спортивного притяжения, — отметил Толоконский.
Напомним, что футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ. Клуб начал селекционную деятельность с прицелом на вторую часть чемпионата.
Ранее редакция сообщала о том, что футбольное покрытие обновили в центре спортивной подготовки в Новосибирске.
Фото: pixabay — jarmoluk
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