Назвали подходящее место для нового футбольного стадиона в Новосибирске

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский о время эфира на радио «Городская волна» рассказал о том, где можно было бы построить новый футбольный стадион в Новосибирске. По его словам, идеальное место для нового стадиона — площадка около «Сибирь-Арены».

— Можно два таких объекта иметь рядом. И это, мне кажется, будет такой точкой спортивного притяжения, — отметил Толоконский.

Напомним, что футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ. Клуб начал селекционную деятельность с прицелом на вторую часть чемпионата.

Ранее редакция сообщала о том, что футбольное покрытие обновили в центре спортивной подготовки в Новосибирске.