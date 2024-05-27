Новосибирский стилист рассказала школьникам, в чем идти на выпускной

После череды последних звонков, волнительных экзаменов, наступает следующий этап – выпускные вечеринки. Ребята очень ждут это событие и уже задумываются о нарядах.

Новосибирский стилист Ольга Белашова дала несколько советов для юношей и девушек, чтобы они могли блистать на своей главной вечеринке этого лета.

Девушкам можно не краситься

Отметить событие девушкам можно в простом вечернем платье, костюме или юбке с интересным верхом.

― Я за более практичные варианты. Сейчас слишком праздничные платья не сильно актуальны, если мы говорим о каком-то активном декоре. Я бы голосовала, возможно, за простое платье-комбинацию с множеством украшений. К платью ещё можно добавить пиджак, а также яркие и крупные серьги. В качестве обуви подойдут босоножки на каблуке или туфли, — поделилась идеями с изданием Nsk.om1.ru стилист Ольга Белашова.

Важно также учитывать погодные условия при выборе наряда. Если будет прохладно, то лучше предусмотреть сразу плотный жакет.

По поводу макияжа у стилиста стойкое мнение, что молодым выпускницам особо краситься не нужно. Достаточно быть ухоженной, сделать укладку волос и слегка подчеркнуть губы и глаза.

«У парня все гораздо проще»

Это не секрет, что мальчикам всегда приходится легче при выборе праздничного гардероба.

― Мода больше рассчитана на женскую аудиторию, у мужчин нет рюшечек или дополнительных каких-то вариантов. У парня всё гораздо проще, ― считает специалист.

Но составить яркий образ для парня все-таки можно. Привлечет внимание и добавит солидности рубашка с брюками, с пиджаком или жилетом. Либо это может быть костюм-тройка. В качестве верха также отлично подойдёт поло из тонкого и качественного трикотажа.

Стилист также напомнила, что цвет этого летнего сезона ― сливочно-желтый. Это нежный оттенок жёлтого с лёгким бежевым отливом, напоминающий оттенок подтаявшего сливочного масла. Если добавить эти краски в наряд, то получится очень трендовый образ, как у девушки, так и у юного мужчины. В модном цвете могут быть выполнены вечернее платье, юбка, галстук, бабочка, рубашка или аксессуары.