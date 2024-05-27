Подросток отправился в колонию за диверсию на ж/д в Томске

В Томской области вынесли приговор местному жителю, который устроил поджог опоры контактной сети между станциями Томск-1 и Томск-2.

― Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным по статье «Диверсия», ― прокомментировали в Восточном межрегиональном СК на транспорте.

Следствие выяснило, что в сентябре 2023 года несовершеннолетний, действовал по заданию неустановленного лица в сети «Интернет». Неизвестный убедил парня совершить преступление, за которое теперь пришлось отвечать по закону.

Томский областной суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибисрке вынесли приговор диверсанту-химику, который изготавливал бомбы для терактов и пытался поджечь железнодорожную цистерну с дизельным топливом в парке станции «Сибирская». Мужчина уже разместил на раме многотонной емкости зажигательное устройство, но его планы в одночасье рухнули. Осуществление теракта предотвратили сотрудники ФСБ и транспортной полиции.