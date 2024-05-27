В семье манулов в Новосибирском зоопарке пополнение

У двух самок манула, проживающих в Новосибирском зоопарке, пополнение .

— У одной пять котят, у другой — семь. Малыши появились на свет в апреле, — говорится в сообщении зоопарка.

На данный момент им больше месяца.

— Самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами, — отметили в зоопарке.

Сейчас мамы постоянно находятся рядом со своими детьми, так как те еще слишком уязвимы. Специалисты зоопарка стараются не шуметь рядом с вольерами малышей.

Напомним, впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство..

Ранее редакция сообщала о том, что манулы вышли принимать солнечные ванны в Новосибирском зоопарке.