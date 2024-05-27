В семье манулов в Новосибирском зоопарке пополнение

У двух самок манула, проживающих в Новосибирском зоопарке, пополнение .
— У одной пять котят, у другой — семь. Малыши появились на свет в апреле, — говорится в сообщении зоопарка.
На данный момент им больше месяца.
— Самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами, — отметили в зоопарке.
Сейчас мамы постоянно находятся рядом со своими детьми, так как те еще слишком уязвимы. Специалисты зоопарка стараются не шуметь рядом с вольерами малышей.
Напомним, впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство..
Ранее редакция сообщала о том, что манулы вышли принимать солнечные ванны в Новосибирском зоопарке.
Источник фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило.
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