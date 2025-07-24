Новосибирский политолог Хамидуллин разъяснил закон о штрафах за поиск экстремизма

Несмотря на разногласия даже среди депутатов, 22 июля Госдума все же приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов. Его поддержали 306 депутатов. Против законопроекта проголосовали 67 народных избранников, еще 22 — воздержались. В случае утверждения в Совете Федерации РФ и после подписания президентом РФ он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

На сегодняшний день реестр противоправного контента Минюста РФ насчитывает около 5,5 тыс. строк и регулярно пополняется. За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам может быть назначен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Новый закон вызвал массу вопросов у россиян. Люди опасаются получить штраф за случайный переход по ссылке или просмотр запрещенных публикаций по незнанию. Кроме того, представители ряда профессий вынуждены искать в интернете различные материалы в рамках профессиональной деятельности.

По словам политического консультанта и политолога Марата Хамидуллина, существует множество способов поиска нарушителей. Однако эксперт считает, что, скорее всего, правоохранители проверят только тех, кто уже привлекал их внимание из-за правонарушений, которые могут быть не связаны с делом об экстремизме.

По его словам, документ не обязывает поисковые системы передавать запросы пользователей правоохранительным органам. Это возможно только по специальному запросу.

— Если человек один раз прослушал песню — это одно, и вряд ли для него наступит ответственность, а вот если песня у него в плейлисте, то тут уже другой вопрос. Можно сделать вывод, что есть риски неблагонадёжности человека или потенциальная угроза. Ну и тут всё, конечно, зависит от правоприменительной практики, — отметил эксперт изданию Atas.info.

Собеседник издания считает, что законопроект не противоречит Конституции России. Политолог отмечает, что новые ограничения похожи на уже существующий запрет на экстремистскую литературу в бумажном виде. Однако он считает, что некоторые положения законопроекта требуют уточнения.

— Добропорядочному гражданину, например, вряд ли интересны сайты запрещенных террористических украинских группировок, а штраф — как предупреждение, что подобные интересы могут привести к неблагоприятным последствиям. Другой вопрос, что закон, на мой взгляд, требует доработки и уточнения ряда вопросов, чтобы избежать вольных трактовок ответственными лицами, и он был бы действительно эффективным, — заключает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. Этим же законопроектом установлены новые пошлины для иностранных граждан.