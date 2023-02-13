«Усольехимпром» освободили от самых опасных отходов

С промышленной площадки «Усольехимпрома» в Иркутской области убрали отходы, представлявшие самую большую опасность для людей и экологии. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

― Ранее перезатаренные отходы II–IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам. Они больше не угрожают жителям города Усолья-Сибирского и экосистеме реки Ангары. Считаю, что это большая победа в предотвращении экологического бедствия и важный этап превращения площадки в территорию с хорошим экономическим потенциалом, ― отметила Виктория Абрамченко, заместитель председателя российского правительства.

Отходы были обнаружены в 17 аварийных цистернах. ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в госкорпорацию «Росатом») извлекло отходы с соблюдением установленных норм безопасности и перезатарило в специальные ёмкости, размещённые под постоянное наблюдение на складе временного хранения. Теперь они полностью убраны с площадки.

За время работы на площадке ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе локализованы источники загрязнения территории ртутью. Локализована нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.

По поручению президента Российской Федерации в августе 2020 года начаты работы по рекультивации промплощадки. Этим занимаются Росатом и Федеральный экологический оператор. Примерно 5-6 тыс. рабочих мест может быть создано на промплощадке бывшего комбината «Усольехимпром» в Иркутской области после ликвидации очага химического загрязнения и размещения там новых производств. В том числе для переработки опасных отходов на промплощадке до конца 2024 года построят экотехнопарк «Восток».

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