Новосибирский суд запретил проводить выборы в Федеральном исследовательском центре

Ранее ЧС-ИНФО сообщал о скандале, который развернулся в Федеральном исследовательском центре Информационных и вычислительных технологий, расположенном в новосибирском Академгородке. История получила продолжение: районный суд временно запретил проводить выборы директора института.

В распоряжении редакции имеется копия определения суда Заельцовского района Новосибирска, в которой говорится о принятии обеспечительных мер по делу, касающемуся трудового спора, истцом по которому выступает Андрей Васильевич Юрченко (недавно отстраненный от должности руководитель учреждения), а ответчиком — Министерство науки и высшего образования РФ.

— Обеспечительная мера принимается в виде «Запрета Министерству науки и высшего образования Российской Федерации инициировать процедуру проведения выборов директора ФИЦ ИВТ до момента вступления в законную силу решения суда по указанному делу», — говорится в документе.

При этом мера подлежит немедленному исполнению, хотя на нее и может быть подана жалоба.