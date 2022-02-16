Экспорт из регионов Сибири в 2021 году вырос на 32,4%

По сравнению с 2020 годом, экспорт из регионов Сибирского федерального округа в прошлом году вырос на 32,4%. В стоимостном выражении доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 78% (40,3 млрд долларов США). Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

— Увеличение стоимостных объемов сибирского экспорта в 2021 году произошло преимущественно за счет вывоза угля каменного, нефти сырой и нефтепродуктов сырых, алюминия необработанного, а также руд и концентратов драгоценных металлов, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, лесоматериалов обработанных и целлюлозы древесной, — уточнил Ястребов.

На минеральные продукты, в первую очередь каменного угля пришлись 45,6% экспорта, на металлы и изделия из них — 28,1%, на древесину и целлюлозно-бумажные изделия — 11,2%.

Минсельхоз России распределил экспортные квоты Наибольший прирост по экспорту у нас составили продовольственные товары, которые поставляются из округа практически в 90 стран мира. На первом месте в этих поставках — Новосибирская область, затем Алтайский край и Кемеровское область, — поясняет Александр Ястребов. — В структуре продовольственного экспорта преобладали пшеница, шоколад, овощи, рапсовое масло, гречиха.

При этом вывоз необработанной древесины в 2021 году снизился на 6%, в том числе за счет введенных пошлин, запретительных мер и роста экспорта обработанной древесины. Однако в целом по году наблюдалась тенденция к снижению вывоза леса с территории Сибири. Она сохраняется и в 2022 году.

Импорт в 2021 году в регионы округа вырос на 22,9%, в стоимостном объеме он составил 11,3 млрд долларов США (22%). Рост стоимостных объемов импорта связан в основном с ввозом машиностроительной продукции, черных металлов, пластмасс и изделий из них, продуктов неорганической химии, шин и покрышек пневматических резиновых, концентратов железорудных, топливно-энергетических товаров (угля каменного, пека и кокса пекового, газов нефтяных). В товарной структуре импорта в 2021 году преобладала машиностроительная продукция (43%), химическая продукция (25,8%), металлы и изделия из них (13%).

— По импорту большое количество товаров завозилось на территории Сибирского федерального округа из стран Евразийского экономического союза: овощи, фрукты, мясная продукция, куриное мясо, — перечисляет Ястребов.

В целом внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа (СФО) в 2021 году составил 51,6 млрд долларов США и, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 30,2%. В СТУ это связывают с общим оживлением экономики после 2020 года. Все участники ВЭД вышли на более спокойный режим работы.

В 2022 году рост поставок «Сибантрацита» в Китай превысит 30% — 23,2% от стоимостного товарооборота округа.

— За 2021 год экспорт в КНР из Сибири вырос на 36%, импорт — на 38%. В экспорте рост поставок произошел за счет леса и лесопродукции, а также зерновых и гречихи, — говорит Александр Ястребов.

В списке основных торговых партнеров Сибири по итогам 2021 года также числятся Казахстан (6,7%), Япония (6,2%), Нидерланды (5,3%), Турция (5,3%), Тайвань (Китай) (4,8%), Республика Корея (4,8%), США (4,6%), Германия (4,3%), Украина (3,5%).