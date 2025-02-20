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Новосибирский театр «Глобус» готов заплатить за ремонт фойе 61 млн рублей

  • 20/02/2025, 13:01
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирский театр «Глобус» готов заплатить за ремонт фойе 61 млн рублей
Работы должны быть закончены до 1 декабря 2026 года.

В Новосибирской области объявлен аукцион по поиску подрядчика, который проведет капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе ГАУК НАМТ «Глобус», которые входят в сектор помещений зрительного сектора. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Проектом предусмотрено усовершенствование отделочных материалов, замена перил из ценных пород дерева на лестничных проемах, люстры, мебель. Перепланировка помещений не планируется. В театре появится лифт для маломобильных зрителей.

— Резной деревянный корабль сохранен в новом интерьере. Он останется центром композиции верхнего фойе и дополняется подсветкой, — говорится в документации.

Кроме того, в летнем саду появится много новых растений, а в цветочники добавят опоры для цветов  в виде трех шаров из металлического прута.

Подрядчик должен завершить работы до 1 декабря 2026 года.

Общая максимальная стоимость контракта составляет 61,39 млн рублей. Гарантийный срок — 5 лет.

В 2024 году театр анонсировал работы по демонтажу бортовых камней, тротуаров, металлических ограждений и 100 метров лестницы. Кроме того, планировалась установка велодержателей, парковых диванов, освещения и озеленение территории.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске планируют развивать познавательный и культурный туризм. Сейчас гости города редко выходят за пределы оздоровительных учреждений.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области

 

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Рубрики : Бизнес Культура

Регионы: Новосибирcк

Теги : капитальный ремонт аукцион


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