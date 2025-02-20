Стартовал приём заявок для участия в проекте «Герои НовоСибири»

Губернатор Андрей Травников озвучил данную информацию в специальном выпуске программы «Вести».

Регистрация доступна на платформе «Герои НовоСибири». Ссылки можно найти на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

Напомним, что с 2024 года по поручению Президента Владимира Путина начинается реализация образовательной программы «Время Героев» для участников и ветеранов СВО. В декабре прошлого года Президент предложил распространить эту инициативу на все регионы.

— Программа предназначена для участников СВО, которые стремятся реализовать свои амбиции на различных уровнях управления. Это новая элита, как подчеркнул Владимир Владимирович Путин. Мы помним, как командиры и участники Великой Отечественной войны становились успешными руководителями. Этот уникальный опыт управления необходимо использовать и сегодня. С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнётся приём заявок, затем тестирование для желающих участвовать в программе «Герои НовоСибири». Отбор будет интенсивным, и только лучшие начнут обучение. Но все, кто проявил интерес, получат возможность стать частью общественной жизни региона. Успешные выпускники смогут занять руководящие позиции в органах власти и предприятиях, подведомственных правительству, — отметил губернатор.

Отметим, что после успешной регистрации кандидаты получают возможность пройти тестирование. В ходе тестирования будут использоваться методы оценки, аналогичные тем, что применялись в программе «Время героев». Кандидаты, успешно завершившие тест, будут приглашены на собеседование. По итогам конкурсного отбора сформируют список тех, кто будет зачислен на обучение по специальной программе «Герои НовоСибири». Основной образовательной платформой для данной программы станет СИУ РАНХиГС. Обучение осуществляется в формате профессиональной переподготовки, как очно, так и дистанционно. В каждом модуле предполагаются различные блоки: академический, охватывающий основы государственного и муниципального управления, экономики и менеджмента; коммуникативный, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные учреждения; а также культурные и спортивные мероприятия, стажировки и наставничество. Главная цель проекта — интеграция участников в региональную систему управления. Должность и место службы определяются индивидуально. За деталями можно обращаться в Единый контактный центр Новосибирской области по номеру «110».