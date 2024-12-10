В Бердске планируют развивать познавательный и культурный туризм

Бердск остается достаточно популярным направлением для туризма в Новосибирской области. Но гости города, как правило, предпочитают пляжный и оздоровительный отдых. Так, только в 2023 года Бердск посетило 600 тыс. туристов, в то время как в самом городе проживает 103 тыс. человек. Об этом рассказал мэр города Роман Бурдин во время пресс-тура.

— Организованные туристы зачастую не выходят за пределы оздоровительных центров, а в городе есть интересные точки притяжения, учреждения культуры, спортивные комплексы, парки, — сообщил мэр горда Бердска Роман Бурдин.

Градоначальник рассказал, что в городе планируют активно развивать познавательный, экологический, промышленный и спортивный туризм. С этой целью в Бердске планируется обустроить парковочные места и санитарные зоны, а также обеспечить шаговую доступность от мест отдыха до продуктовых магазинов.

Главным местом притяжения для гостей, предпочитающих познавательный туризм, станет историко-художественном музей, где хранятся сведения об истории города начиная со дня его основания в 1716 году. Еще одной точкой притяжения для туристов станет мемориальный музей «Театр Бирюкова», посвященный жизни и творчеству народного артиста РФ, актера театра и кино, бердчанина Владлена Бирюкова. Привлечет гостей и Преображенский Собор, на площадке которого находятся исторические захоронения с территории старого Бердска, затопленного в XX веке.

Для гостей, предпочитающих активный отдых, в городе планируют развивать лыжные базы, ледовые арены и другие спортивные объекты. Кроме того, в Бердске есть предприятия, готовые принимать промышленных туристов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов.