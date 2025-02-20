Превышение опасных веществ обнаружено в воздухе в двух районах Новосибирска

В Новосибирске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 февраля метеорологи взяли пробы воздуха во всех районах города. В результате исследований выяснилось, что в Заельцовском и Ленинском районах уровень содержания взвешенных веществ (пыли), формальдегида и фтористого водорода оказался выше нормы.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения 20 февраля ожидается повышенный, — говорится в сообщении организации.

Режим «чёрного неба», введенный в городе 18 февраля, продлён до вечера 20 февраля. В этот период предприятия должны сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется как можно меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ранее реакция сообщала о том, что утвержден план по очистке воздуха в Искитиме. Его подписал председатель правительства Михаил Мишустин.