Новосибирский туристический клуб проверит прокуратура

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку деятельности новосибирской компании ООО «Экстрим тайм». Как сообщают в ведомстве, ее причиной стали сообщения СМИ о том, что данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, в ходе которого погибли люди.

Прокуратура с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

Напомним, 3 сентября стало известно, что на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка (4800 метров) сорвались с высоты и погибли шесть альпинистов. Пятеро скончались сразу, позднее умер, не приходя в сознание, еще один участник восхождения. Сегодня утром ИА «Камчатка», со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, сообщила, что количество погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми человек. По данным пресс-службы «Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», два человека остаются на высоте более 4100 метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров. По данным агентства, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Группа была сборной. В ее состав вошли альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской и Новосибирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского краев. Поездку организовала туристическая компания из Новосибирска, сообщали федеральные СМИ. Ключевскую сопку считают одним из самых опасных вулканов Камчатки. Маршрут восхождения имеет категорию сложности 2А.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале написала, что ведомство держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона.

ООО «Экстрим тайм» создано в Новосибирске в 2012 году, является собственником товарного знака Extreme time Клуб путешественников. Руководитель и учредитель Андрей Степанов. Компания входит в реестр туроператоров России. Степанов, как говорится на сайте компании, альпинист первого разряда и горный гид.