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В Красноярске стартовали подготовительные работы по строительству метро

  • 05/09/2022, 13:09
Метро в Красноярске
На площади Революции сносят зеленые насаждения и лавочки, а зимой здесь не будет елки.

На площади Революции в Красноярске начались работы по подготовке территории к строительству метро, сообщил в своем телеграм-канале депутат Илья Зайцев. Сотрудники сейчас готовят кустарники к пересадке. Часть уйдет на левобережную набережную, часть в сквер в Кировском районе, а большинство — в сквер Космонавтов.

— Работает отличная команда, которая несколько лет назад занималась высадкой всей этой зелени. Работы планируют завершить в ближайшие две недели, — подчеркнул Зайцев.

Параллельно идет демонтаж лавочек и мусорных урн, а также разбор качелей. Урны и лавочки после ремонта также перенесут в сквер «Космонавтов». Подготовительные работы по строительству метро в Красноярске планируется завершить в течение месяца.

— Доступ на площадь сейчас закрыт. Также, важно отметить, что из-за проведения работ традиционной новогодней елки в этом году здесь не будет. Возможно, что границы работ захватят и часть парковки возле площади, — сообщает Зайцев.

метро в Красноярске

В 2022 году начнется строительство подземно-наземного метро в Красноярске

Работы проводит «Красгорпарк», который управляет этим пространством.

В декабре 2021 года сообщалось, что метро в Красноярске начнут строить в первой половине 2022 года. Исполнитель контракта должен построить четыре подземные и две наземные станции на участке длиной 11 км (от улицы Высотной до улицы Шахтеров). Инженеры «Моспроект-3» разместят 6 станций — 4 подземных и 2 наземных. Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей, регион долго искал способы удешевления проекта. Его реализация будет возможна благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны краем с федеральными Минфином и Минстроем.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тысячи пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн человек в год.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали — в 2009 году. В 2018 году после поддержки со стороны президента РФ предложения губернатора края Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

 

Ранее редакция сообщала, что жителям Омска и Красноярска предложили новые скидки  на проезд, а в Новосибирске планируют увеличить тариф на метро. 

Фото из официального Telegram-канала Ильи Зайцева

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Красноярск

Теги : Метро в Красноярске


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