Новосибирский вуз создал витрину передовых инженерных разработок

Ученые и инженеры НГТУ НЭТИ выложили на онлайн-витрине фронтирные научные исследования и разработки, которые ведут инновационные центры и лаборатории вуза.

— Главной задачей новой площадки является популяризация науки, — пояснил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев. — Кроме того, платформа станет современной площадкой для коммуникации команды вуза с индустриальными партнерами.

Первый тематический блок площадки посвящен новым инженерным решениям и искусственному интеллекту для биомедицины: отечественный универсальный операционный стол, ассистивный помощник для инвалидов по зрению, тракционный стол «Махаон», ассистивные технологии поддержки обучения глухих.

Проект «Интеллектуальная энергетика» посвящен производству электроэнергии на основе распределенной малой генерации для жилых массивов и производств. В него входят разрабатываемыми командой университета отечественными зарядными станциями для электромобилей и платформа анализа технологических данных и диагностики оборудования.

Каждому проекту посвящена отдельная страница платформы, а также указаны контакты руководителя проекта.

В дальнейших планах команды — увеличение числа представленных инженерных разработок.

Проект онлайн-витрины реализуется НГТУ НЭТИ совместно с Центром трансфера технологий и Научным управлением университета в рамках программы «Приоритет 2030».

Ранее редакция сообщала о том, что мобильную установку для ветроэнергетики разработали в Новосибирске.