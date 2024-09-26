В Коченевском районе будут судить виновных за вред окружающей среде на 160 млн рублей

Сотрудники компании, которая эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов в селе Прокудское Коченевского района стали фигурантами уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

—Установлено, что ООО «Водолей» с 2006 года эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов. Вопреки требованиям закона, сотрудники организации разместили отходы производства и потребления, а также допустили самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, его перекрытие и загрязнение на смежном земельном участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения, что повлекло существенное снижение плодородия земель, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ущерб, причиненный природе, составил 162 млн рублей.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре.

Напомним, в марте 2023 года Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию ООО «Водолей» в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов, который находится в 15 км от аэропорта Толмачево. Согласно материалам суда, размещение полигона привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов.

В апреле компания пыталась оспорить решение суда и подала апелляционную жалобу. По ее мнению, закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, так как это единственное подобное место для сбора отходов в районе. Суд отклонил жалобу и мусорный полигон у аэропорта Толмачево должен был прекратить размещать новые твердые бытовые отходы до 29 июля 2023 года.

По данным Минприроды Новосибирской области, в 2024 году на ликвидацию свалок в регионе запланировано 310 миллионов рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Водолей» создано в 2006 году в Коченевском районе Новосибирской области. Уставной капитал — 75,5 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием». Учредителем и руководителем компании является Александр Скворцов. Согласно финансовым отчетам за 2023 год. Выручка компании составила 18 млн рублей ( в 2022 году — 12,5 млн рублей). В активе компании 7 госконтрактов. Наибольшее количество контрактов было заключено c администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что Левобережному мусорному полигону добавили земельные участки.