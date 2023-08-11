Апелляционный суд отказался реабилитировать посмертно Сергея Якушина

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Заельцовского районного суда Новосибирска, вынесенный в апреле 2023 года. Этим приговором основатель похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей умершего в июле 2022 года подсудимого.
— Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям, — говорится в сообщении Управления судебного департамента по Новосибирской области. — Приговор районного суда отменили по процессуальным основаниям и прекратили уголовное дел в отношении Сергея Якушина в связи со смертью.
Патологоанатом свою вину свою признал, заключил досудебное соглашение и отделался штрафом в 4,5 млн. рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет.
Якушина задержали в Санкт-Петербурге, где он проходил лечение, конвоировали в Новосибирск и отправили под домашний арест. Своей вины 69-летний Сергей Якушин так и не признал.
Ранее редакция сообщала, что родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию.
Фото Управления судебного департамента по Новосибирской области
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