Апелляционный суд отказался реабилитировать посмертно Сергея Якушина

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Заельцовского районного суда Новосибирска, вынесенный в апреле 2023 года. Этим приговором основатель похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей умершего в июле 2022 года подсудимого.

— Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям, — говорится в сообщении Управления судебного департамента по Новосибирской области. — Приговор районного суда отменили по процессуальным основаниям и прекратили уголовное дел в отношении Сергея Якушина в связи со смертью.

Напомним, по данным следствия, Сергей Якушин и представляемое им юридическое лицо ООО «Похоронный торговый дом «Некрополь»» (с 05.05.2011 ООО «Похоронный дом «Некрополь»») в период времени с февраля 2011 года по июль 2019 года через посредников, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, а также через неустановленных в ходе предварительного следствия работников указанного юридического лица, не осведомленных о преступных намерениях Якушина, систематически, на протяжении указанного периода времени, в рамках достигнутой договоренности на дачу взятки, ежемесячно, не менее 1 раза в месяц, давали взятку заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Михаилу Козяеву, в виде денег, всего в общей сумме 1 208 500 рублей.

Патологоанатом свою вину свою признал, заключил досудебное соглашение и отделался штрафом в 4,5 млн. рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет.

Якушина задержали в Санкт-Петербурге, где он проходил лечение, конвоировали в Новосибирск и отправили под домашний арест. Своей вины 69-летний Сергей Якушин так и не признал.

Ранее редакция сообщала, что родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию.