Новосибирский хирург дистанционно провел сложную операцию на сердце пациента, который находился в Китае

Впервые в России операцию на расстоянии четырех тысяч километров в новосибирском Центре Мешалкина провел замгендиректора по научной работе хирург-аритмолог Александр Романов, передает КП-Новосибирск.

Отмечается, что процедура с применением магнитной роботизированной системы длилась час и увенчалась успехом. 65-летний житель Китая, которого мучали аритмия, частые потери сознания и одышка, теперь сможет жить без всего этого.

Чтобы провести такую операцию, новосибирскому специалисту не пришлось даже заходить в оперблок Центра. Спецпрограмму установили на компьютер с возможностью передачи от китайских коллег дистанционного доступа к управлению системой, установленной в клинике Шанхая, сообщили изданию в клинике.

Уточняется, что на подготовку к операции у врачей двух стран ушло более полугода. При этом новосибирский хирург дистанционно управлял роботом, ориентируясь на 3d-модель сердца пациента. Китайским же медикам нужно было лишь ввести в полость сердца катетер.

Напомним, что в России только в Центре Мешалкина оперируют на роботизированной системе «Стереотаксис». Она позволяет маневрировать внутри сердца – сверхмощные магниты аккуратно поворачивают катетер в сердце в любом направлении.

Ранее редакция сообщала, что мальчика с многочисленным пороком сердца прооперировали в Новосибирске с помощью робота.