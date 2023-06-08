Прокуратура восстановила права 55 дольщиков здания гаража в Новосибирске

Прокуратура города Новосибирска восстановила права 55 дольщиков строительства гаража по ул. Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска, сообщили в ведомстве. Его строительство осуществлялось с привлечением денежных средств 55 граждан по договорам участия в долевом строительстве.

Отмечается, что разрешение на строительство было выдано застройщику в апреле 2012 года, сдать объект планировалось в апреле 2014 года, однако сроки строительства неоднократно переносились.

— При надзорном сопровождении прокуратуры объект был достроен, по представлению прокурора города пресечены имеющиеся административные барьеры по истребованию документов и сроков их рассмотрения, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы зарегистрировали по гаражной амнистии 860 гаражей.