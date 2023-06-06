Мальчика с многочисленным пороком сердца прооперировали в Новосибирске с помощью робота

В клинике Новосибирского медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина спасли девятилетнего мальчика с множественным пороком сердца удалось избавить от критической аритмии, рассказали в клинике.

— Мальчик из Волгограда родился с редким сочетанием нескольких пороков сердца, главный из которых — единственный желудочек (в норме у сердца человека 2 желудочка). Выжить помогла сложная операция Фонтена, но оставшиеся после нее рубцы на сердце нередко становятся причиной аритмий, — рассказали в клинике.

Пульс мальчика стал учащаться до 150–180 ударов в минуту. У него начались головокружения, обмороки. Требовалась современная операция — радиочастотная аблация очагов аритмии, но из-за анатомических особенностей и хирургических анастомозов, сделанных ранее, выполнить ее обычным способом было невозможно.

По словам генерального директора по научной работе НМИЦ Александра Романова, в России только в Центре Мешалкина оперируют на роботизированной системе «Стереотаксис». Она позволяет маневрировать внутри сердца – сверхмощные магниты аккуратно поворачивают катетер в сердце в любом направлении.

Отмечается, что операция прошла успешно. Ребёнка вместе с мамой выписали из стационара на третий день.

Это третья в медучреждении и стране в целом операция пациенту, ранее перенёсшему операцию Фонтена.

Ранее редакция сообщала, что клиника Мешалкина в 2025 году выведет на рынок кардиоваскулярные протезы.