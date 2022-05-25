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Новосибирский юрист создает прецедент отказа от оплаты кредита иностранному банку

  • 25/05/2022, 15:01
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Новосибирский юрист создает прецедент отказа от оплаты кредита иностранному банку
По ее словам, у банка не было права кредитовать физических лиц на территории России.

Известный новосибирский юрист Инесса Рябинина из Новосибирска решила не платить по кредиту за автомобиль Volkswagen, который они с мужем приобрели летом прошлого года. Обосновывая это решение юрист отмечает, что банк является частью хозяйственной системы Германии, то есть он помогает формировать бюджет, часть которого идет на финансирование националистов из Украины, пишет КП-Новосибирск.

Юрист из Новосибирска составила письмо и уведомила банк о том, что в «нынешних исторических условиях» продолжать выплаты отказывается. Покупая автомобиль, семья заплатила миллион, еще около 300 тысяч отдали ежемесячным платежами. В настоящее время осталось около 1 миллиона 800 тысяч. И вот именно их Инесса Рябинина отдавать не намерена. Кроме того, изучая ситуацию она выяснила, что у немецкого банка нет права кредитовать физические лица на территории России. В связи с чем заемщик написала жалобу в Центробанк и в Госдуму.

Ряд экспертов уверены, что правда не на стороне заемщика.

— Услуга была оказана, кредит выдан. А это некий хайп на горячей теме. Самореклама юристов, — прокомментировал руководитель новосибирского областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

С другой стороны, судя по комментариям представителей юридического сообщества в соцсетях, если дело поступит в суд и будет создан судебный прецедент в пользу Рябининой, то это может привести к резкому росту количество подобных заявлений от других заемщиков.

Фото: pixabay.com — renehesse

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : кредит конфликт


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