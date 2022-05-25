Строительных чиновников обязали плотнее работать с коллегами из сферы образования

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе сессии горсовета поручил «строительным» подчиненным при обсуждении судьбы той или иной территории привлекать и максимально учитывать мнение специалистов образовательной отрасли.

— Безусловно, социальный фактор надо учитывать, — считает глава города. — И он учитывается. Более того, у нас есть примеры, когда с подачи департамента образования стопорились решения по тем или иным территориям. Считаю, что такие подходы должны практиковаться в дальнейшем. Это надо принимать и приглашать на заседания комиссий при принятии решений департамент образования, чтобы звучало мнение специалистов, как учитываются те или иные цифры, не приведет ли это к социальному напряжению.

— Внесение изменений в ПЗЗ практически всегда содержит переход зон, не входящих в жилую застройку, в жилую, — говорит депутат Виктор Стрельников (КПРФ). — Основным тезисом негатива со стороны жителей является рост социальной нагрузки, в первую очередь на образовательные учреждения. Приглашает ли департамент строительства и архитектуры на комиссии по ПЗЗ, по отклонениям? Вопрос департаменту образования: направляете ли вы свои заключения? По моей информации, заключения департамента образования носили отрицательный характер. Почему нам, депутатам, эти заключения департамента образования не зачитывают? Возможно, имеет смысл приглашать представителя образования.

Как ранее выяснилось в ходе обсуждения, казалось бы, «дежурного» вопроса о внесении очередных корректировок в градостроительную документацию, на заседания профильных комиссий представителей управления образования не зовут. Тем не менее они одними из первых ощущают на себе последствия новой застройки. Напомним, что одной из актуальных проблем в городе на протяжении ряда лет является отставание социальной инфраструктуры от новых жилмассивов, результатом чего становятся переполненные школы и детсады.

Прямого ответа на вопрос о приглашениях коллеги из образовательного управления выступавший с докладом «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев не дал. При этом он напомнил, что 11 га городской земли добавлены в поправки как раз под образовательные объекты. Что касается «заочного» участия представителей отрасли посредством зачитывания их заключений по количеству мест в школах и детсадах на той или иной территории, то, по словам вице-мэра, это предмет для рассмотрения более емких документов — проектов планировок.

— В их рассмотрении участвуют и депутаты все по округам, с пересечением территорий, которые рассматриваются в образовательном порядке, и департамент образования, — сообщает вице-мэр. — Без заключения департамента образования у нас проекты планировок не выносятся на общественные обсуждения.

По мнению депутатов, документ, на который ссылается Кондратьев, носит слишком общий характер, не учитывает локальные особенности той или иной территории.

— А когда принимается решение об отклонении от предельных параметров, вместо 10 этажей появляется 20 и так далее, почему в этих случаях нет представителей отрасли? — спрашивает председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров (КПРФ). — Когда это касалось Ленинского района, я не помню, чтобы выступал департамент образования либо читалось заключение, что данное отклонение нежелательно в силу того, что перегружен такой-то детсад или школа. То есть мы принимаем решение о том, чтобы в какой-то точке достроить еще 5 этажей и дозагрузить, соответственно, школы, которые и так работают в 2-3 смены. И мы не слышим голос отрасли. Это системная история.

— На итоговом собрании строительной отрасли в конце 2021 года закреплено было и мэром города, и озвучено строителям, что отклонения от предельных параметров с 2022 года минимизированы и применяются, когда в этом есть необходимость, — сообщил Кондратьев. — Отклонения не сказываются на дополнительной нагрузке социальной инфраструктуры. В основном оценка нагрузки на социальную инфраструктуру происходит, когда мы верстаем проекты планировок, которых сейчас в работе на территории Новосибирска около 20.

Как следует из ответа чиновника, для участия образовательной отрасли в обсуждении отклонений от параметров нет необходимости.

Позицию депутатов-коммунистов поддержал независимый депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

— Мы на 1-й Ельцовке позволяем этим документом вместо апартаментов строить жилье, — привел Украинцев пример. — Мы идем на эти жертвы ради создания парка. Но это как раз то, о чем говорят коллеги: мы, меняя документы, увеличиваем нагрузку на социальные объекты. Почему образование мы не слушаем в этом случае? Логичный ответ «исправимся, будем слушать», а не «мы в других местах их слушаем».

В ответ на подобные заявления спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») предложил депутатам взять на себя инициативу по информированию и привлечению к вопросу застройки той или иной территории представителей образования.

— У нас, когда происходят эти комиссии, всех депутатов, в разрезе чьих округов это происходит, информируют, — говорит Асанцев. — Соответственно, на комиссии приглашают. Коллеги, вы же документы смотрите. Если вопрос, на ваш взгляд, связан с увеличением нагрузки на количество мест в детсадах, школах, то можно же от депутата официальный запрос написать на Ахметгареева (Начальник департамента образования — Ред.): выразите мнение, чтобы у меня была бумага, как на это смотрите, что считаете по этому поводу. На основании этого ответа вы уже можете защищать позицию на данной комиссии.

С председателем горсовета вступил в полемику депутат Георгий Андреев (КПРФ).

— Позволю впервые за этот созыв с вами не согласиться, — обратился Андреев к Асанцеву. — Благодаря Николаю Андреевичу Тямину (Вице-спикер горсовета, «Единая Россия» — Ред.) было выездное совещание у меня на округе, где последствия застройки привели к тому, что невозможно на территории жилмассива сделать безопасный маршрут. Можно написать запрос, но это огромная отрасль — и перекладывать на депутатов, у которых разные специализации, неправильно. Нужно, чтобы специалист образования отмечал два пункта: нагрузку на территорию и безопасность школьного маршрута.

Оппонируя депутату, спикер заявил, что в предыдущем выступлении имел ввиду другое.

— Я ни в коем случае не предлагал на депутатов перекладывать ответственность, — говорит Асанцев. — Я предлагал рассматривать механизм официальных запросов, чтобы были официальные ответы. Я попрошу вас смысл моих слов не переиначивать.

Радикальное решение вопроса предложил депутат Антон Картавин (независимый, коалиция «Новосибирск 2020»): случай каждой застройки детально рассматривать на сессиях горсовета, в которых участвует руководитель образовательного департамента.

— Такой важный вопрос мы обсуждаем «единым пакетом», — говорит Картатвин. — Возможно, разумнее разделить на части. Может, в идеале это будет по каждому изменению отдельно. Финальное решение принимаем здесь, на сессии. И здесь депутат уже не может что-то поддержать, а что-то не поддержать. Он вынужден голосовать за все сразу.

Данному предложению воспротивился вице-спикер Антон Тыртышный (КПРФ).

— Это что, мы будем 182 проекта решения здесь принимать, 182 публичных слушания проводить? — обратился Тыртышный к Картавину. — Это невозможно, лучше от этого никому не станет. Мне тоже не все нравится, например 1-я Ельцовка. Но здесь есть то, что для меня важно — перезонирование по улице Владимировской. Мы все в такой ситуации. Прошли общественные обсуждения, люди высказали свои мнения, они учтены комиссией по ПЗЗ, куда все ходят, в том числе и вы. Вы уже 2 года как депутат, вы же видите, какая процедура. Мы готовы работать и, если надо, сидеть до ночи. Но дело не в этом: зачем 182 проекта решений выносить, никто в этом не разберется в итоге.

В свою очередь Картавин припомнил скандальную первую сессию в работе текущего созыва, затянувшуюся до вечера, когда с подачи руководства горсовета при формировании комиссий по каждому депутату голосовали поименно, чтобы не допустить ни в одной из комиссии численного превосходства независимых.

— Да, может, у нас сессия затянется и некоторые не успеют на какие-то другие мероприятия, — считает Картавин. — Но я отлично помню, когда сессия закончилась в 7 вечера, когда это было необходимо. У нас было 100 голосований в тот день. Важный вопрос был? Наверное, менее важный, чем изменение правил землепользования и застройки. Но мы сидели и голосовали по каждому депутату отдельно.

Выпад с «другими мероприятиями» был адресован председателю комиссии по муниципальной собственности, единороссу Сергею Бондаренко, в начале сессии предложившему провести ее максимально компактно, дабы депутаты могли успеть поздравить школьников на своих округах с последними звонками. Стоит отметить, что к полудню сессия уже завершилась.

Напомним, на прошлой сессии горсовета «образовательная» тема, связанная со строительством новых школ по концессии и судьбой одной из старых школ, спровоцировала скандал с оскорблениями отдельными депутатами мэрии и друг друга.