Новосибирский застройщик готовит операторов БПЛА

Центр подготовки создан по инициативе и при поддержке ГК «Расцветай».

В Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая Сталь», созданном и действующем по инициативе и при поддержке ГК «Расцветай», проходят обучение по специальности «Оператор БПЛА» военнослужащие из 24-й гвардейской бригады спецназа.

Руководит школой операторов БПЛА вернувшийся из зоны СВО подполковник Андрей Александрович Кумов. Обучение военнослужащие проходят на дронах новосибирского производства «Трибунал-10».