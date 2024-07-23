Новосибирский застройщик готовит операторов БПЛА

Центр подготовки создан по инициативе и при поддержке ГК «Расцветай».
В Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая Сталь», созданном и действующем по инициативе и при поддержке ГК «Расцветай», проходят обучение по специальности «Оператор БПЛА» военнослужащие из 24-й гвардейской бригады спецназа.
Руководит школой операторов БПЛА вернувшийся из зоны СВО подполковник Андрей Александрович Кумов. Обучение военнослужащие проходят на дронах новосибирского производства «Трибунал-10».
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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