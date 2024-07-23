Пьяный велосипедист упал в котлован в Новосибирске

Ночью в Новосибирске велосипедист упал в котлован, где проходили ремонтные работы.
— Прибывшие спасатели МАСС провели эвакуацию на жестких носилках. Парень находился в алкогольном опьянении, — говорится в сообщении спасателей.
Как выяснилось, в темное время суток молодой человек ехал на велосипеде без света. Из-за алкогольного опьянения не заметил сигнальное ограждение и не успел вовремя затормозить.
Спасатели обновили сигнальное ограждение.
— Не стоит передвигаться на велосипеде ночью без фонаря и тем более в алкогольном опьянении. Это значительно снижает реакцию на ситуацию при движении, — отметили спасатели.
Ранее редакция сообщала о том, что спасателей более 170 раз звали на помощь в Новосибирской области.
Источник фото: Спасатели МАСС
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