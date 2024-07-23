Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Новосибирске

Новых судей назначили в столицу Сибири. Об этом стало известно 23 июля.

Днем ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» ВКонтакте, Олеся Плындина назначена судьёй Новосибирского областного суда, а Екатерина Чураева — судьёй Кировского районного суда города Новосибирска.

Напомним, что ранее в областной Арбитражный суд судьей назначен Виталий Осипов, а судьями Октябрьского районного суда Новосибирска – Александра Иванова и Ирина Пасюк.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области назначены новые судьи.