Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Виктора Лучкина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что с 10.11.2009 по 26.11.2015 директор ООО «Олимпийский» и председатель правления ЖСК «Три Богатыря» Лучкин путем обмана и злоупотребления доверием заключал предварительные договоры (о заключении основного договора участия в долевом строительстве), договоры займа, о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении помещения многоквартирного жилого дома по ул.Гоголя 205 стр. в Дзержинском районе г.Новосибирска.

— Договорные обязательства перед гражданами Лучкин не исполнил, многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя 205 (стр.) в Дзержинском районе г. Новосибирска не построил, квартиры и парковочные места не предоставил, причинив таким образом 73 гражданам материальный ущерб, — рассказали в прокуратуре. — Мужчина совершил хищение денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн. рублей (хищение денежных средств граждан на общую сумму 130, 7 млн. рублей; приобретение прав на недвижимое имущество граждан на общую сумму 14, 5 млн. рублей), распорядившись ими по собственному усмотрению.

Отмечается, что Лучкин не признал вину, указал, что умысла на хищение денежных средств граждан у него не было, а деньги были направлены на цели, исключительно связанные со строительством указанного дома.

Суд приговорил Лучкина к 6 годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com, автор- TPHeinz