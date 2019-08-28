Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

Он совершил хищение денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн. рублей.
  • 28/08/2019, 17:26
Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Виктора Лучкина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что с 10.11.2009 по 26.11.2015 директор ООО «Олимпийский» и председатель правления ЖСК «Три Богатыря» Лучкин путем обмана и злоупотребления доверием заключал предварительные договоры (о заключении основного договора участия в долевом строительстве), договоры займа, о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении помещения многоквартирного жилого дома по ул.Гоголя 205 стр. в Дзержинском районе г.Новосибирска.

— Договорные обязательства перед гражданами Лучкин не исполнил, многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя 205 (стр.) в Дзержинском районе г. Новосибирска не построил, квартиры и парковочные места не предоставил, причинив таким образом 73 гражданам материальный ущерб, — рассказали в прокуратуре. — Мужчина совершил хищение денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн. рублей (хищение денежных средств граждан на общую сумму 130, 7 млн. рублей; приобретение прав на недвижимое имущество граждан на общую сумму 14, 5 млн. рублей), распорядившись ими по собственному усмотрению.

Отмечается, что Лучкин не признал вину, указал, что умысла на хищение денежных средств граждан у него не было, а деньги были направлены на цели, исключительно связанные со строительством указанного дома.

Суд приговорил Лучкина к 6 годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com, автор- TPHeinz

Популярное с сайта

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

28/08/2019, 13:04
Компания решила детальнее оценить интересы и потребности клиентов микрофинансовых организаций.
В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

28/08/2019, 12:25
Ее главной фишкой будет уникальный концертный зал.
Расцветай на Маркса

Рядом с метро «Студенческая» активно строится жилой комплекс «комфорт+»

28/08/2019, 12:01
Строящийся ЖК «Расцветай на Маркса» отвечает всем актуальным тенденциям рынка недвижимости и представлениям о комфортном жилье.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

«РЖД» ищет инновационные решения

28/08/2019, 17:12

Новый оборот «Глобуса»

28/08/2019, 17:07

Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

28/08/2019, 14:53

В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

28/08/2019, 13:39

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

28/08/2019, 13:04

В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

28/08/2019, 12:25

Рядом с метро «Студенческая» активно строится жилой комплекс «комфорт+»

28/08/2019, 12:01

На реализацию инфраструктурных проектов моногорода Линево в 2020 году требуется около 500 млн рублей

28/08/2019, 11:45

Уголовное дело о покушении на незаконное получение господдержки возбуждено в Новосибирске

28/08/2019, 11:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска